الرئيس الإسرائيلي من دبي: تجارتنا مع الإمارات تتجاوز الآن مليار دولار

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، خلال زيارته لدبي، إن تجارة إسرائيل مع الإمارات تتجاوز الآن مليار دولار.

وتحدث الرئيس الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 بدبي اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.

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وذكر هرتسوغ أن معرض إكسبو 2020 دبي إنجاز هائل للإمارات ولحاكم دبي.

وأضاف أن اتفاقيات إبراهيم كانت قرارا يهدف لتشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها.

طبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل، خلال العام 2020 وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة.

كان الشيخ محمد بن زايد، استقبل الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات هي الأولى من نوعها لتعزيز العلاقات بين البلدين، وجرت له مراسم استقبال رسمية.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات وإسرائيل تتبنيان رؤية مشتركة تجاه مصادر التهديد لاستقرار المنطقة، ويجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد "الميليشيات والقوى الإرهابية".

وقال خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في أبوظبي، إن توالي زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى دولة الإمارات يؤكد أن علاقات البلدين تسير إلى الأمام باستمرار وأن هناك إرادة مشتركة وقوية لتعزيزها لمصلحة بلدينا وشعبينا.