نمو "اليورو" يقفز 5.2%.. وأول تراجع للتضخم في ألمانيا منذ يونيو 2021

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بلغت نسبته 5,2% العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت الاثنين، لكن تداعيات تفشي المتحور أوميكرون وأزمة الطاقة تثير الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.

سجل التضخم في ألمانيا في يناير أول تراجع له منذ يونيو 2021 عند 4,9%.

مادة اعلانية

وأظهرت بيانات وكالة "يوروستات" الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي أن النمو عام 2021 أخفق في تحقيق التعافي الكامل بعد ركود تاريخي في العام السابق بلغت نسبته 6,4%.

نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي كاملا بدوله الـ27 بنسبة 5,9%.

من جهة ثانية تستعد المفوضية الأوروبية للكشف عن خطتها لزيادة الإنتاج الأوروبي للرقائق الإلكترونية بأربعة أضعاف بحلول عام 2030.