بنك الكويت المركزي يبدأ استقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية جديدة

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، عن بدء استقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية جديدة حتى 30 يونيو 2022.

وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في البنك، محمد بدر الخميس، إنه "تمت دراسة الممارسات الرقابية لأكثر من 25 بنكاً مركزياً وتحليل تجارب أكثر من 40 بنكاً رقمياً حول العالم لبناء إطار متطور للعمل المصرفي الرقمي في الكويت".

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من جانبه، قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، إن البنك حرص على خلق قيمة مضافة للعملاء وتعزيز الاستقرار المالي من خلال أربعة أركان أساسية، هي التحول الرقمي في المركزي، والعمل المصرفي الرقمي، والتقنيات المالية، بالإضافة إلى تمكين البيئة التقنية.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي يعقده بنك الكويت المركزي، بعنوان "التمكُّن والتمكين" يسلط من خلاله الضوء على أبرز خطوات التطوير التي اتخذها البنك سواءً في أعماله الداخلية أو على مستوى القطاع.