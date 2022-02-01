البطالة في منطقة اليورو تسجّل أدنى مستوى في 24 عاماً

تراجع معدّل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحورة أوميكرون.
ذكرت وكالة "يوروستات" الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدّلة موسميا، بلغت 7% وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في نيسان/أبريل 1998.
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