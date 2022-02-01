.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البطالة في منطقة اليورو تسجّل أدنى مستوى في 24 عاماً

  • الخط
علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
اليورو

البطالة في منطقة اليورو تسجّل أدنى مستوى في 24 عاماً

بروكسل - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

تراجع معدّل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحورة أوميكرون.

ذكرت وكالة "يوروستات" الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدّلة موسميا، بلغت 7% وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في نيسان/أبريل 1998.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟ الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد