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الدنمارك تنهي معظم قيود فيروس كورونا

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فيروس كورونا

الدنمارك تنهي معظم قيود فيروس كورونا

اعتبارا من اليوم

كوبنهاغن، الدنمارك – فرانس برس

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أصبحت الدنمارك اليوم الثلاثاء واحدة من أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بإلغاء معظم القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا، حيث لم تعد الدولة الاسكندنافية تعتبر تفشي كوفيد -19 ”مرضا خطيرا اجتماعيا.

قال المسؤولون إن السبب في ذلك هو أنه على الرغم من زيادة حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في الدنمارك، إلا أنه لا يمثل عبئا ثقيلا على النظام الصحي، كما أن معدل التطعيم في البلاد مرتفع.

شهدت الدنمارك في الأسابيع الأخيرة أكثر من 50000 حالة إصابة في المتوسط يوميا، بينما انخفض عدد شاغلي وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

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أكثر القيود التي تم تحديدها وضوحا هي وضع الكمامات، التي لم تعد إلزامية في وسائل النقل العام والمتاجر للعملاء بداخل المطاعم.

وتوصي السلطات باستخدام الكمامات فقط في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين.

إضافة إلى ذلك، لم يعد قيد حيازة بطاقة رقمية ضروريا لدخول النوادي الليلية والمقاهي وركوب الحافلات وحضور الحفلات والجلوس في الداخل في المطاعم.

وصرحت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن للإذاعة الدنماركية، لدى سؤالها عما إذا كانت ستكون هناك أي تعديلات جديدة “لا أجرؤ على القول إنه وداع نهائي للقيود. لا نعرف ماذا سيحدث”.

حثت السلطات الصحية الدنماركيين على استمرار إجراء فحوص منتظمة للحفاظ على صحتهم، و”الاستجابة بسرعة إذا لزم الأمر”، بحسب وزير الصحة ماغنوس هونيك الأسبوع الماضي.

وحذرت الحكومة الدنماركية من أن البلاد قد تشهد ارتفاعا في الإصابات في الأسابيع المقبلة، وقالت إن جرعة لقاح رابعة قد تكون ضرورية.

تم فرض القيود في البداية في يوليو/تموز، ولكن تم إلغاؤها بعد حوالي 10 أسابيع بعد حملة تطعيم ناجحة. تم فرضت مرة أخرى عند زيادة الإصابات.

يشار إلى أنه في عام 2020 كانت الدنمارك من أولى الدول الأوروبية التي أغلقت المدارس بسبب الجائحة.

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