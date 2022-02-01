السعودية
رئيس إريكسون التنفيذي للعربية: السعودية لاعب أساسي في الابتكار والرقمنة
بورجي إيكهولم: جائحة "كوفيد-19" سرعت الاتجاه نحو الرقمنة
كشف الرئيس التنفيذي لإريكسون بورجي إيكهولم، عن تبني السعودية المتزايد للابتكار والتكنولوجيا والرقمنة، لتصبح لاعبا أساسيا في هذا المجال.
وذكر إيكهولم خلال كلمته بمؤتمر LEAP الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 1-3 فبراير، أن السعودية كانت في مقدمة التحول الرقمي، كما تتمتع بنظام متكامل مزدهر، وبيئة تنظيمية متقدمة.
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وتابع: "هذه شهادة على تحقيق طموح المملكة في 2030"، مؤكدا أن "الرقمنة" هي الاتجاه العالمي خلال الأزمات مثل الوباء.
وأشار إلى أن جائحة "كوفيد-19" سرعت الاتجاه نحو الرقمنة، مضيفا: "الطريقة التي نعيش بها ونتعلم ونتفاعل مع بعضنا تغيرت جذرياً إلى الأبد".
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