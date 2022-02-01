انطلاق مؤتمر Leap التقني في الرياض اليوم

تستضيف المملكة العربية السعودية، ضمن سعيها المتواصل ضمن رؤية 2030، مؤتمر Leap الذي يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي تحت سقف واحد لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.

ويضم LEAP، الذي ينعقد في الفترة الواقعة بين 1 و3 فبراير في الرياض، أكثر من 350 متحدثًا خبيرًا عبر ست مؤتمرات من التقنية الصحية إلى الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى الخبراء والمحتوى المتطور.

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ويمثل المؤتمر منصة عالمية وحدثاً استثنائياً يستضيف خبراء التقنيات المستقبلية والتقنيات المميزة الواعدة من جميع أنحاء العالم. كما يعتبر منبرا للتقدم الدائم التسارع والاعتماد لأحدث التقنيات.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمؤتمر، فإنه يستقطب أفضل العقول البشرية في العالم من الشركات التقنية الرائدة، كما يستقطب الرواد الملهمين في الشركات الناشئة العالمية وأصحاب رأس المال الاستثماري الذين يقدمون الوسائل اللازمة لتحقيق أحلام رواد الأعمال.

ولن يكون LEAP مثل أي حدث تقني آخر، إذ يواجه المجتمع وأصحاب المصلحة وفريق المشروع تحديات كل يوم للقيام بشيء إبداعي وجريء بشكل كبير. ويعكس هذا الأمر التقدم في تبني التكنولوجيا الذي نشهده في المملكة العربية السعودية.

ويتجه الاقتصاد الرقمي في المملكة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعيدًا عن النفط بنسبة تبلغ 3%، وهو ما تسعى المملكة لتعزيزه مع رؤية 2030.

ويضمن التعاون الفريد بين القطاع الخاص والحكومة أن يتجاوز LEAP توقعاتك لحدث تقني. ويقدم المعرض فرصًا لتمويل الأفكار وتحويل الأفكار المشاركة إلى واقع ملموس. كما يقدم دعمًا لنمو الشركات الناشئة المشاركة من جميع أنحاء العالم ابتداءً بالسعودية وانتهاءً بسان فرانسيسكو.

وهناك مجموعة من المتحدثين المميزين المشاركين في LEAP من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك يوجين كاسبرسكي، الرئيس التجاري والمؤسس المشارك لشركة كاسبرسك؛ وبورهيه إيكولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون.

كما يستقبل الحدث بيغي جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة Magic Leap؛ وراغو راغورام، الرئيس التنفيذي لشركة VMware؛ وماكازيو مانديلا، مؤسس مؤسسة بيت عائلة مانديلا؛ ومايل غافيت، الرئيس التنفيذي لشركة تيكستار.

وينضم إليهم خبراء من المنطقة؛ بما في ذلك عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية؛ وسلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي.

ويعرض LEAP أيضًا قصصًا ملهمة من أشخاص مثل ستيفن بارتليت، رائد الأعمال الشهير. بالإضافة إلى أساطير كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيغو.

وقال عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة: تمتلك التقنية والابتكار الإمكانات الهائلة التي تمكنها من تحويل الاقتصادات والمجتمعات. حيث إننا نعيش الآن في مجتمع سريع التطور ويتعين عليك أن تواكب أو تتخلف عن اللحاق بركب هذا التطور السريع. نشعر بالفخر والاعتزاز لاستضافة مؤتمر LEAP للمساعدة في قيادة المنطقة ومواكبة التقنية والابتكار.

بينما قال نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة Informa Markets: يسر Informa أن تطلق LEAP في المملكة العربية السعودية. مع المشاريع التكنولوجية التي تحدث في البلاد، لا يوجد مركز في العالم في وضع أفضل لاستضافة مثل هذا الحدث المذهل.

وأضاف: يكون LEAP في عامه الأول أكبر حدث تقني لأول مرة في التاريخ. ولا يمكن أن يكون هناك دليل أفضل من ذلك لإثبات أن المملكة العربية السعودية هي مركز تكنولوجي عالمي في المستقبل.

ومع استعداد عمالقة التكنولوجيا العالميين للمشاركة، تستعد أكثر من 700 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا لعرض حلولها على العالم.