بلتون للعربية: قطاع التجزئة السعودي بدأ بالتعافي من الجائحة

أكدت إنجي الديواني، مدير بحوث القطاع الاستهلاكي في شركة بلتون المالية، في مقابلة مع "العربية" أن خسائر شركة صافولا في الربع الأخير من 2021 البالغة 254 مليون ريال، جاءت من اضمحلال قطاعي التجزئة وتصنيع الأغذية.

وأضافت الديواني أن قطاع التجزئة بالسعودية بدأ بالتعافي مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد تخفيف قيود كورونا وعودة المدارس وكل ذلك ساعد على نمو إيرادات شركات هذا القطاع.

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واعتبرت أن تعافي إيرادات شركة صافولا جاء مع تعافي الأنشطة بعد الجائحة.

وتوقعت أن تستفيد صافولا وغيرها من الشركات من تعافي قطاع تصنيع الأغذية جراء النمو المتوقع وعودة الاستهلاك إلى طبيعته بعد الجائحة.

وبشأن التوزيعات قالت إنها مرتبطة بأرباح صافولا في العام المقبل، متوقعة نسبة ارتفاع طفيفة في العام المقبل وبالتالي لن تكون هناك نسبة كبيرة في ارتفاع التوزيعات.