كيف ستتأثر الشركات العاملة في الإمارات بضريبة الأعمال؟

استبعد خبير الضرائب، عمرو المنير، في مقابلة مع "العربية" أن تؤثر ضريبة الأعمال بشكل غير إيجابي على عمل الشركات في الإمارات.

وأوضح أن هذه الضريبة لم تكن مفاجئة وجاءت منسجمة مع الاتفاقيات الموقعة من الإمارات، معتبرا أن الشركات في الإمارات ستتعامل بتنافسية وحرفية مع ضريبة الأرباح الجديدة في ظل الحوافز الموجودة.

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واعتبر أن الضرائب سشكل وسيلة للتواجد أكثر في المنظومة العالمية للشركات العاملة في الإمارات، موضحا أن جذب المستثمرين مرتكز على الحوافز والبيئة الجاذبة في الإمارات.

وقال إن الشركات الجديدة التي تعتزم فتح مقرات لها في الخليج أو في الإمارات، سيكون أمامها مرحلة لمعرفة المزيد من التفاصيل بخاصة ان نسبة الضريبة قليلة عند 9% مع إعفاء مناسب سيعزز من نجاح تطبيق هذه الضريبة.

وشرح أن ضريبة الأعمال، لن تشمل الأفراد ولن تشمل الكثير من الأنشطة وبالتالي ستكون هناك محفزات من الاستثناءات التي تحملها منظومة الضرائب بوجه عام.