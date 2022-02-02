هذه أعداد المشتركين في أول تأمين على المصريين بالخارج خلال شهر

كشف تقرير بشأن المصريين في الخارج المشتركين في أول تأمين تطبقه وزارة الهجرة وشؤون المصريين على المصريين بالخارج، أن عدد المشتركين وصل إلى 42 ألفا و552 مشتركا خلال يناير 2022، الشهر الأول لتطبيق التأمين.

وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن المصريين بالدول العربية سجلوا النسبة الأكبر من عدد المشتركين في وثائق التأمين وصل إلى 97.78% من إجمالي عدد الدول، حيث جاءت السعودية على رأس قائمة الدول، تلتها الكويت ثم الأردن، ومن ثم الإمارات، وبعدها جاءت إيطاليا وقطر وعمان والبحرين وقبرص واليونان على الترتيب.

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ورصد التقرير ردود أفعال المصريين بالخارج المشتركين في التأمين حول معرفتهم به وبشروطه والحالات التي يقوم بتغطيتها، حيث أشادوا باهتمام الدولة المصرية بحل المشكلات التي يتعرض لها المصريون بالخارج وتلبية احتياجاتهم، معربين عن تقديرهم لتوفير تأمين بمبلغ بسيط يمكن للجميع دفعه، لتغطية حالات الوفاة.

وأفاد المصريون بالخارج ممن اشتركوا في التأمين، بأن إجراءات الاشتراك سهلة، وأنهم سيحرصون على الترويج للاشتراك في التأمين بين معتزمي السفر والمصريين في الدول المقيمين بها.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، إن إتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين في الخارج، جاء تلبية لكثير من المطالبات من المصريين المغتربين لتوفير تأمين يغطي حالات الوفاة سواء الوفاة بحادث أو الوفاة الطبيعية، لضمان عودة كريمة في هذه الأوقات العصيبة، دون الحاجة إلى تقديم شهادة إعسار أو غيرها من الأوراق.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين؛ لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم شركات التأمين المقرر لها تطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وبينت الوزيرة أن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين – والتي تم تطبيقها اعتبارًا من السبت الأول من يناير 2022، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، عبر الدخول على الرابط ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويسدد قسط التأمين الذي يبلغ 100 جنيه مصري في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر.