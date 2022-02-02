اقتصاد أوروبا
التضخم في منطقة اليورو يرتفع لمستوى قياسي جديد عند 5.1%
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو، لمستوى قياسي جديد عند 5.1%.
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