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التضخم في منطقة اليورو يرتفع لمستوى قياسي جديد عند 5.1%

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التضخم في منطقة اليورو يرتفع لمستوى قياسي جديد عند 5.1%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو، لمستوى قياسي جديد عند 5.1%.

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