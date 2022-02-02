الخريف للعربية: 75 مليار ريال استثمارات مستهدفة في التعدين بالسعودية
عدد التراخيص التي منحتها المملكة في 2021 بالقطاع بلغت 725 ترخيصا
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف إن عدد التراخيص التي منحتها المملكة في 2021 في قطاع التعدين بلغت 725 ترخيصا.
وأشار في حديثه مع العربية أن قيمة الاستثمارات المستهدفة في القطاع 75 مليار ريال في 2030.
وأضاف أن الاستثمارات في هذا القطاع مباشرة، لكنه يخلق استثمارات غير مباشرة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات والنقل وغيرها.
وأوضح أن القطاع خلال العام الماضي ساهم في خلق 77 ألف وظيفة في مقابل 53 ألف وظيفة في عام 2020، ما يمثل نموا بنسبة 30%، وهذا أيضا دلالة على البيئة الصحية للاستثمار في القطاع الصناعي، وأن الجهود التي تبذلها الدولة في القطاع بدأت تؤتي ثمارها.
وأشار إلى أن المستثمرين مقبلين على الثورة الصناعية الرابعة، ولدى الوزارة خطة لوصول عدد المصانع التي تتبنى الثورة الصناعية الرابعة إلى نحو 4 آلاف.
وأفاد أن عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج العام الماضي بلغت 820 مصنعا جديدا مقارنة بـ 500 مصنع في 2020، ما يعني نموا يفوق 30%، وهذه مصانع فعلية أكملت مشاور الإنشاء والتشغيل، ودخلت حيز البيع التجاري.
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