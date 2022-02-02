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صندوق مصر السيادي للعربية: طرح 11 محطة تحلية مياه على المستثمرين

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أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي
الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان
اقتصاد مصر

صندوق مصر السيادي للعربية: طرح 11 محطة تحلية مياه على المستثمرين

يتفاوض حول أفضل تسعير لمتر مكعب المياه

القاهرة - فهيمة أحمد

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كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن دراسة الصندوق حالياً بدائل طرح محطات سيمنس سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي أو الدمج بين البديلين، على أن يُنهي الدراسة ويقدمها لمتخذ القرار خلال أسابيع قليلة.

وقال أيمن سليمان، في تصريحات مع "العربية"، إنه يوجد انحياز لخيار الطرح في البورصة لعدة شركات منها شركة الوطنية للمنتجات البترولية لا سيما في ضوء التعديلات التشريعية التي تم إصدارها لتيسير القيد والتداول في البورصة المصرية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع الجدول الزمني لطرح شركة الوطنية للمنتجات البترولية لطرحها خلال العام الحالي.

وحول مشروعات تحلية المياه، ذكر الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق يدرس حالياً الجدول الزمني لطرح المشروعات للقطاع الخاص وأيضا التفاوض حول أفضل تسعير لمتر مكعب المياه الذي ينتج بالطاقة المتجددة وتحديد المناطق التي ستقام فيها محطات الطاقة المتجددة التي ستغذي محطات تحلية المياه مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروعات أمام شركات عالمية ومحلية.

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وأوضح أن الطرح سيشمل عدداً كبيراً من محطات تحلية المياه بقدرات مختلفة ومساحات مختلفة لن تقل عن 11 محطة .

وحول أرض الحزب الوطني قال سليمان إنه تم دراسة الأرض وتحديد الارتفاعات وتقييم كافة المحددات قبل طرحها للمستثمرين.

وبشأن أصول الصندوق ذكر أن أصول الصندوق تخطت حاليا المليار دولار ومنتظر تخطيها 30 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار) خلال العام الجاري.

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