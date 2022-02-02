عجز المعاملات الجارية في مصر يسجل 4 مليارات دولار بالربع الثالث

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى 4 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2021، من 2.8 مليار دولار خلال الربع نفسه قبل عام، مع ارتفاع عجز التجارة غير النفطية 26.1%.

وقال البنك في بيان، إن تكلفة الواردات غير النفطية ارتفعت إلى 16.9 مليار دولار خلال الربع، فيما يرجع أساسا إلى المستحضرات الصيدلانية ومنها اللقاحات، علاوة على فول الصويا والبوليمرات بروبلين والحديد صب زهر والقمح.

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وارتفعت إيرادات السياحة بقوة إلى 2.84 مليار دولار من 801 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020، ليواصل القطاع التعافي من تبعات قيود السفر لمكافحة كوفيد-19، بعدما زادت العائدات إلى 1.75 مليار دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو 2021.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قليلا إلى 8.15 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021 من 8.028 مليار قبل عام.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.66 مليار دولار، مقارنة مع 1.61 مليار في يوليو حتى سبتمبر 2020.