فايزر تطلب إذناً طارئاً للقاح كورونا للأطفال دون سن الخامسة

طلبت شركتا فايزر وبيونتيك من إدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم الثلاثاء توسيع استخدام لقاح كوفيد-19 لمعظم الأطفال دون سن الخامسة.

قالت الشركتان إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) طلبت منهم البدء في تقديم البيانات، والتي يتم تقديمها على أساس متجدد والتي تسرع عملية الموافقة، على أول جرعتين مما سيكون في النهاية لقاحاً من 3 جرعات للأطفال لمدة ستة أشهر حتى سن 4 سنوات.

مادة اعلانية

وأوضحت شركتا فايزر وبيونتيك أن البيانات الخاصة بالجرعة الثالثة ستكتمل وتقدم إلى إدارة الغذاء والدواء في الأشهر المقبلة.

وبدأت شركتا فايزر وبيونتيك في تقديم طلبهما للحصول على الموافقة الطارئة استجابةً "للحاجة الصحية العامة الملحة" للأطفال الأصغر سناً، حيث أدى متغير أوميكرون إلى ارتفاع حاد في حالات دخول مراكز الرعاية الصحية في هذه الفئة العمرية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا: "نظراً لارتفاع معدل دخول الأطفال دون سن الخامسة إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، فإن هدفنا المشترك مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية هو الاستعداد للزيادات المفاجئة في المستقبل وتزويد الآباء بخيار للمساعدة في حماية أطفالهم من هذا الفيروس"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أضاف بورلا، أن الأطفال دون سن الخامسة سيحتاجون في النهاية إلى جرعة ثالثة للحصول على أفضل حماية ضد أوميكرون ومتغيرات كوفيد المستقبلية. قال بورلا إنه من خلال الحصول على أول جرعتين من إدارة الغذاء والدواء، يمكن للوالدين البدء في تلقيح أطفالهم أثناء انتظارهم للجرعة الثالثة. وتتوقع شركتا فايزر وبيونتيك إكمال طلبهما للحصول على الموافقة الطارئة للجرعتين الأوليين في الأيام المقبلة.

ويعد الأطفال الصغار والأطفال دون سن 5 سنوات هم آخر فئة عمرية متبقية غير مؤهلة للتلقيح.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بتتبع عملية الموافقة بسرعة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات كما هو الحال بالنسبة للفئات العمرية الأخرى. وبمجرد الموافقة، سيتمكن أطباء الأطفال من إعطاء الحقن في غضون أيام.

ينتظر الآباء بفارغ الصبر اللقاح للأطفال الأصغر سناً حيث يجتاح متغير أوميكرون جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في موجة غير مسبوقة من العدوى خلال الشهر الماضي.

على الرغم من أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بمرض شديد من كوفيد مقارنة بالبالغين، إلا أن دخولهم المستشفى مع الفيروس قد زاد خلال موجة العدوى الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن الآثار طويلة المدى على صحة الأطفال.

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتورة روشيل والينسكي، للصحافيين في يناير: "للأسف، نشهد ارتفاع معدلات دخول المستشفى للأطفال من صفر إلى 4 سنوات، والأطفال غير المؤهلين حالياً للتطعيم ضد كوفيد-19".