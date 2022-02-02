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فيتش تمنح تصنيف "‭A‬" لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

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صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
صندوق الاستثمارات

فيتش تمنح تصنيف "‭A‬" لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

نفس التصنيف السيادي للمملكة

دبي - العربية.نت

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منحت وكالة فيتش اليوم الأربعاء تصنيفا ائتمانيا عند (‭A‬) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة، وهو ما يعطي دعما قويا لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.

وقالت فيتش إنها تتوقع أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة بشكل تدريجي أسواق الدين الدولية بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة "أثناء مرحلة النمو لعملياته".

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تصل قيمتها إلى حوالي 480 مليار دولار، وهو الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج في إطار تنويع اقتصاد المملكة.

وقالت فيتش إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021 كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

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