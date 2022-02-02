قناة السويس تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة ملياري جنيه

كشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن اعتزام الهيئة تأسيس صندوق استثمار برأس مال مبدئي قدره 2 مليار جنيه. وأوضح أن صندوق الاستثمار سيبدأ أعماله مطلع الشهر المقبل.

توقع "ربيع"، أن تتجاوز إيرادات قناة السويس في شهر فبراير الحالي ما حققته في يناير الماضي، حيث بلغت إيرادات القناة 544.7 مليون دولار.

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أوضح وفق بيان أن العوامل التي ساعدت في الزيادة خلال شهر يناير الماضي، تتمثل في تعافي قطاع الشحن، بما يدعم مزيداً من النمو خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن السياسات التسويقية المرنة للقناة.

بحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس، سجلت القناة عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير الماضي، مقابل عبور 1594 سفينة قبل عام، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1 مليون طن، مقارنة بـ104.2 مليون طن في يناير 2021.

وأكد "ربيع" أن دراسات الهيئة تشير إلى أن قرار رفع رسوم العبور بنسبة 6%، والذي بدأ تنفيذه أمس، سيزيد إيرادات القناة خلال 2022 بأكثر من 400 مليون دولار عن الرقم المستهدف بنحو 7 مليارات دولار.

ويوم الأربعاء الماضي، وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قانون بإنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.