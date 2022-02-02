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معدل التضخم بالإمارات يسجل 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر

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الإمارات
اقتصاد الإمارات

معدل التضخم بالإمارات يسجل 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر

سجل 0.02% ارتفاعا شهريا

دبي - العربية.نت

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ارتفع الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين في الإمارات خلال ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 108.62 نقطة، مقارنة مع الشهر الذي سبقه والذي بلغ فيه 108.60 نقطة، في حين سجل 105.97 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 2020 بحسب بيانات حديثة صدرت عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ووصل بذلك التضخم السنوي في الإمارات إلى 2.5% خلال ديسمبر، في حين سجل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بمقدار 0.02% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني من 2021.

وارتفع التضخم نتيجة صعود 6 مجموعات إنفاق رئيسية هي: الأغذية والمشروبات 0.01%، الملابس والأحذية 0.58%، التجهيزات والمعدات المنزلية 0.50%، خدمات النقل 0.33%، الاتصالات 0.07%، المطاعم والفنادق 0.05%، بينما انخفضت أسعار 4 مجموعات إنفاق هي: التبغ 0.13%، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.08%، خدمات الترويح والثقافة 1.32%، السلع والخدمات المتنوعة 0.29%، فيما حافظت مجموعتا إنفاق على مستوياتهما الشهرية هما التعليم والصحة.

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