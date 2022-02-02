نائب وزير الاتصالات السعودي للعربية: نعمل على نواة "سيليكون فالي" بالمملكة

أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، في مقابلة مع "العربية" أن جملة المبادرات والمشاريع والاستثمارات بـ 6.4 مليار دولار التي جرى الإعلان عنها في اليوم الأول من مؤتمر LEAP وما يجري الإعلان عنه في ثاني أيام المؤتمر ستشكل "نواة لسيليكون فالي جديد في السعودية".

وقال العوهلي إن المؤتمر شهد تدشين مبادرة (ذا جاراج) لاحتضان 100 شركة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع اتحاد الأمن السيبراني، موضحا أن المؤتمر شهد أيضا إعلان شركة "أرامكو السعودية" عن صندوق استثماري بمليار دولار سيركز على الطاقة المتجددة.

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كما أشار إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية stc عن استثمار مليار دولار في الكابلات البحرية ومراكز البيانات، كما أطلقت "نيوم" مليار دولار من الاستثمارات المتعلقة بالميتافيرس.

وأفاد بأن المؤتمر شهد إعلان شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ"علي بابا".

وقال إن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

تتوقع السعودية على مدار السنوات الثماني المقبلة، ما لا يقل عن عدد يتراوح بين 100 ألف و250 ألف وظيفة إضافية، جراء النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا وهو ما سيعني فعليا زيادة عدد المبرمجين إلى مثلي ما لديها اليوم، وفي بعض الحالات إلى ثلاثة أمثال.

كما تتوقع الحكومة أيضا إنفاق 1.4 مليار دولار في ريادة الأعمال وتخصيصها لصناديق لدعم المحتوى الرقمي، وهو ما يتضمن مبادرة (ذا جاراج)، وهي منطقة في العاصمة الرياض ستستضيف الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الجديدة.