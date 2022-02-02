اقتصاد الإمارات
معدل التضخم في الإمارات يرتفع 2.5% في ديسمبر على أساس سنوي
مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات
أفادت بيانات حكومية صدرت، اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات صعد 2.5% في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
فقد ارتفع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بالمؤشر 3.71% في ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع الفترة نفسها العام السابق.
مادة اعلانية
وأظهرت البيانات الحكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول.
قال البنك المركزي الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد إن معدل التضخم أصبح إيجابيا في الربع الرابع، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.
اقرأ أيضاً
-
شركة تابعة لـ stc بأصول 2.1 مليار ريال لمراكز البيانات الإقليمية والدوليةسيكون رأس مال الشركة الجديدة المبدئي 100 مليون ريال ومملوكة بنسبة 100% ممولة ذاتيا شركات
-
"أوبك بلس" تجتمع اليوم.. وأسعار النفط قرب 90 دولارااللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ لم تناقش زيادة بأكثر من 400 ألف برميل طاقة
-
محمد العريان يحذر.. تقلبات الأسواق في يناير مجرد بدايةحدد عاملين مهملين سيقودان التقلبات أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية