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معدل التضخم في الإمارات يرتفع 2.5% في ديسمبر على أساس سنوي

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اقتصاد الإمارات

معدل التضخم في الإمارات يرتفع 2.5% في ديسمبر على أساس سنوي

مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات

دبي – رويترز

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أفادت بيانات حكومية صدرت، اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات صعد 2.5% في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

فقد ارتفع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بالمؤشر 3.71% في ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع الفترة نفسها العام السابق.

وأظهرت البيانات الحكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول.

قال البنك المركزي الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد إن معدل التضخم أصبح إيجابيا في الربع الرابع، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.

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