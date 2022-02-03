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البنك المركزي الأوروبي يبقي الفائدة الرئيسية ثابتة دون تغيير

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مقر المركزي الأوروبي
اقتصاد أوروبا

البنك المركزي الأوروبي يبقي الفائدة الرئيسية ثابتة دون تغيير

سيخفض مشتريات السندات في الربع الأول من 2022

دبي - العربية.نت

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أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الفائدة الرئيسية ثابتة عند 0% كما كان متوقعا.

كان البنك المركزي الأوروبي، قد أعلن عن نهاية دعمه الرئيسي لمواجه تداعيات جائحة كورونا في نهاية مارس 2022.

وأبقى المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه السابق في منتصف ديسمبر 2021، معدلات الفائدة الأساسية عند مستوياتها الصفرية، ومعدلات الفائدة على الودائع عند -0.5%.

وذكر المركزي الأوروبي، أنه سيتم تخفيض مشتريات السندات كجزء من برنامج الشراء الطارئ تجاه الوباء بمقدار 1.850 مليار يورو، في الربع الأول من عام 2022.

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