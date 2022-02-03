اقتصاد أوروبا
البنك المركزي الأوروبي يبقي الفائدة الرئيسية ثابتة دون تغيير
سيخفض مشتريات السندات في الربع الأول من 2022
أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الفائدة الرئيسية ثابتة عند 0% كما كان متوقعا.
كان البنك المركزي الأوروبي، قد أعلن عن نهاية دعمه الرئيسي لمواجه تداعيات جائحة كورونا في نهاية مارس 2022.
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وأبقى المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه السابق في منتصف ديسمبر 2021، معدلات الفائدة الأساسية عند مستوياتها الصفرية، ومعدلات الفائدة على الودائع عند -0.5%.
وذكر المركزي الأوروبي، أنه سيتم تخفيض مشتريات السندات كجزء من برنامج الشراء الطارئ تجاه الوباء بمقدار 1.850 مليار يورو، في الربع الأول من عام 2022.
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