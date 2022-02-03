القضاء البلجيكي يحقق في هجوم إلكتروني واسع استهدف منشآت مرافئ

فتح القضاء البلجيكي تحقيقا في هجوم إلكتروني واسع استهدف منشآت مرفئية عدة في البلاد لاسيما في أنتويرب، كما أعلن متحدث باسم مكتب المدعي العام في أنتويرب لوكالة فرانس برس مؤكدا معلومات نشرتها وسائل إعلام.

وقال وسيط متخصص في روتردام (هولندا) إن عددا من الدول الأوروبية مستهدفة والقرصنة المعلوماتية تتعلق بمرافئ نفطية ما يعطل جزئيًا شحنات الطاقة.