انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية أكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع انحسار أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن التباطؤ في نمو الوظائف في يناير كان مؤقتا على الأرجح.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 23 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 238 ألفا للأسبوع المنتهي في 29 يناير/ كانون الثاني.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 245 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الطلبات قد زادت منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني حتى منتصف الشهر وسط موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، مدفوعة بانتشار المتحور أوميكرون. وتأثر النشاط التجاري سلبا بتلك الموجة، لا سيما قطاع الخدمات.