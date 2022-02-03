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بنك إنجلترا يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.5%

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المركزي البريطاني

بنك إنجلترا يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.5%

تعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2004 التي يرفع فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين

دبي - العربية.نت

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رفع بنك إنجلترا، أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا لتصل إلى 0.5%.

وقرر بنك إنجلترا، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسية من أجل السيطرة على التضخم المرتفع.

وأكد مسؤولو البنك في اجتماع السياسة النقدية، أنه قد يكون هناك حاجة إلى المزيد من التشديد في الأشهر المقبلة.

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وأفاد البنك في بيان أن 5 من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك وافقوا على رفع الفائدة من 0.25% إلى 0.5%.

وصوت 4 أعضاء على رفع الفائدة بوتيرة أكبر إلى 0.75%، فيما أجمع مسؤولو المركزي البريطاني على بدء عملية تقليص الميزانية.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2004 التي يرفع فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين، إذ رفعها في الاجتماع السابق في ديسمبر الماضي.

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