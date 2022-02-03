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تطبيق سعر صرف "صيرفة" على المعاملات الجمركية في لبنان

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مصرف لبنان البنك المركزي اللبناني
منصة "صيرفة" تابعة للبنك المركزي اللبناني
مصرف لبنان

تطبيق سعر صرف "صيرفة" على المعاملات الجمركية في لبنان

مجلس الوزراء سيعفي واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة

بيروت - رويترز 

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أعلن وزير الإعلام اللبناني بالإنابة، عباس الحلبي، أن مجلس الوزراء، قال إنه سيطبق سعر صرف منصة "صيرفة" التابعة للبنك المركزي على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022.

وأضاف عقب اجتماع ناقش خلاله المجلس مسودة ميزانية 2022، أن مجلس الوزراء سيعفي واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة.

وبلغ سعر الصرف على المنصة، اليوم 21100 ليرة للدولار.

وسيتم تأجيل سلفة لشركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة إلى أن يوافق مجلس الوزراء على خطة لإصلاح قطاع الطاقة.

ويتضمن مشروع الموازنة سلفة بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة لكهرباء لبنان.

ويجتمع مجلس الوزراء منذ الشهر الماضي لمناقشة مشروع الموازنة.

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