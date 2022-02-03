اقتصاد ليبيا
ليبيا توقف تصدير النفط من 6 موانئ لسوء الأحوال الجوية
تشمل موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والزاوية ومليتة والسدرة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الخميس، وقف التصدير بشكل مؤقت في موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والزاوية ومليتة والسدرة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قامت بتحويل 16.883 مليار دولار من إيرادات النفط إلى الحكومة خلال الأشهر السبعة السابقة لديسمبر.
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