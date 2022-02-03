مصدران: صندوق الاستثمارات العامة في محادثات تمديد قرض بـ15 مليار دولار

قال مصدران مطلعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري محادثات مع بنوك لتنفيذ خيار تمديد لتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار حصل عليها في مارس/آذار من العام الماضي.

والقرض الذي حصل عليه الصندوق لمدة عام واحد كان مقدما من 17 بنكا وله أربعة خيارات للتمديد.

مادة اعلانية

وكانت مصادر قد قالت من قبل إن القرض سيستخدم لأغراض عامة. والقرض المتجدد أو التسهيل الائتماني المتجدد يمكن سحبه ورده وسحبه مرة أخرى خلال مدة الاقتراض المتفق عليها.

ورفض صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان ويعد المحرك الأساسي لخططه للتحول الاقتصادي في البلاد، التعليق على الأنباء.

وقال أحد المصدرين "من حق المقرضين بالطبع الرفض عندما يأتون لهم طالبين التمديد، لكن بالنظر إلى أنه تسهيل ائتماني يؤسس لصلات عمل وبالنظر إلى كل ما يحدث في السعودية وكم أصحاب الأعمال الذين يتتبعون صندوق الاستثمارات العامة، فأعتقد أنه سيقنع أغلب البنوك، إن لم يكن كلها، بتجديد انكشافهم عليه".

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا بقيمة 480 مليار دولار تقريبا وهو في قلب رؤية المملكة 2030 وهي استراتيجية تهدف لتنويع الأنشطة الاقتصادية وتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على موارد الطاقة الهيدروكربونية.

وبدأ صندوق الثروة السيادية السعودي في الحصول على قروض مصرفية في 2018 بتسهيل ائتماني بقيمة 11 مليار دولار وتبعه قرض بعشرة مليارات دولار في 2019 ورده الصندوق في 2020.

وقالت مصادر من قبل إن البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني المتجدد هي بي.إن.بي باريبا وبنك أوف أميركا وسيتي وكريدي أغريكول وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وإنتيسا سان باولو وجيه.بي مورغان وميزوهو ومورغان ستانلي وناتكسيس ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس.إم.بي.سي) وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.

ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء تصنيفا ائتمانيا للصندوق عند (A) بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة وقالت إنها تتوقع أن يلجأ صندوق الاستثمارات العامة بشكل تدريجي إلى أسواق الدين الدولية.

وذكرت رويترز العام الماضي إن الصندوق يؤسس لإطار عمل بيئي واجتماعي ومتعلق بالحوكمة من المرجح أن يطرح بموجبه سندات خضراء بمليارات الدولارات.

وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان في سبتمبر/أيلول إن الصندوق يعمل مع بلاك روك على إطار العمل ومن المقرر أن يعلن طرح سندات خضراء للمرة الأولى "قريبا" دون أن يفصح عن تفاصيل.