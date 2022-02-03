التضخم في تركيا يرتفع 48.7% خلال يناير لأعلى مستوى منذ 2002
بسبب انهيار الليرة التركية
ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 48.69% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني في أعلى رقم يسجل منذ أبريل/نيسان 2002 (20 عاماً)، نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.
وفي ديسمبر/كانون الأول سجلت الأسعار ارتفاعا نسبته 36.08% على أساس سنوي.
كان وزير المالية التركي نور الدين النبطي قال لخبراء اقتصاديين، مؤخراً، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50% هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع تحدثوا لوكالة "بلومبرغ".
وقال الوزير إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام 2022، على حد قول أحد المصادر.
وجاءت تصريحات النبطي، بعد أن بلغ معدل التضخم في تركيا 36.1% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دام 19 عاماً.
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