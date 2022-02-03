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موديز: نظرة مستقبلية "مستقرة" للبنوك المصرية بدعم من قوة الاقتصاد

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موديز
موديز
اقتصاد مصر

موديز: نظرة مستقبلية "مستقرة" للبنوك المصرية بدعم من قوة الاقتصاد

مبادرات الشمول المالي تتيح فرصاً تجارية وافرة للبنوك

دبي - العربية.نت

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أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير على النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في مصر.

وأشارت إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصاً تجارية وافرة للبنوك.

وأضافت أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.

ويشير التقرير إلى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.

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