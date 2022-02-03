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نمو تحويلات المغتربين الأردنيين 1% العام الماضي

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البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
اقتصاد عمان

نمو تحويلات المغتربين الأردنيين 1% العام الماضي

ارتفعت إلى 2.4 مليار دولار

عمان - رويترز

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قال البنك المركزي الأردني اليوم الخميس إن تحويلات المغتربين الأردنيين زادت 1%، في العام الماضي مقارنة مع العام 2020، إلى 2.4 مليار دولار.

وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ هبوط أسعار النفط، الذي تسبب في تداعيات على اقتصادات دول الخليج، كما أثرت جائحة كورونا على نمو التحويلات أيضا.

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