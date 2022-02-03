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 الجزائر تسمح للبنوك بفتح حسابات بالعملة الصعبة

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البنك المركزي الجزائري
بنك الجزائر وضع شروطا لفتح الحسابات
اقتصاد الجزائر

الجزائر تسمح للبنوك بفتح حسابات بالعملة الصعبة

من بين الشروط لفتح حساب بالعملة الصعبة ألا يكون الحساب في وضعية مدينة

الجزائر - رويترز

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أفادت وكالة أنباء الجزائر، نقلا عن مذكرة لبنك الجزائر، بأن البنك سمح للبنوك بفتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة.

ووفقا للمذكرة فمن بين الشروط لفتح حساب بالعملة الصعبة ألا يكون الحساب في وضعية مدينة.

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