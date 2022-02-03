 الجزائر تسمح للبنوك بفتح حسابات بالعملة الصعبة

سوناطراك: اتفاق لتوريد شحنات غاز إلى ديبا اليونانية

ذكرت شركة سوناطراك الجزائرية في بيان، أنها وقعت اتفاقا اليوم، لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "ديبا" اليونانية.وأفادت الشركة الجزائرية ...