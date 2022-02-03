اقتصاد الجزائر
الجزائر تسمح للبنوك بفتح حسابات بالعملة الصعبة
من بين الشروط لفتح حساب بالعملة الصعبة ألا يكون الحساب في وضعية مدينة
أفادت وكالة أنباء الجزائر، نقلا عن مذكرة لبنك الجزائر، بأن البنك سمح للبنوك بفتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة.
ووفقا للمذكرة فمن بين الشروط لفتح حساب بالعملة الصعبة ألا يكون الحساب في وضعية مدينة.
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