"المركزي المصري" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأضاف أن اللجنة، أبقت سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%.

مادة اعلانية

وأوضح "المركزي المصري" في بيانه، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر2021 من 5.6% في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021.

وبين أن الاتجاه التصاعدي، جاء مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، إضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

وأضاف "المركزي المصري"، أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال ديسمبر 2020.

وفي الوقت، ذاته، وفقا لـ"المركزي المصري"، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0% في ديسمبر 2021 من 5.8% في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

وقررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.