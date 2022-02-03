اقتصاد مصر
مصر تطرح أذون خزانة لأجل سنة بـ1.05 مليار دولار في 7 فبراير
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.05 مليار دولار بتاريخ السابع من فبراير على أن تكون التسوية يوم الثامن فبراير.
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