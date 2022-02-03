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مصر تطرح أذون خزانة لأجل سنة بـ1.05 مليار دولار في 7 فبراير

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المركزي المصري
اقتصاد مصر

مصر تطرح أذون خزانة لأجل سنة بـ1.05 مليار دولار في 7 فبراير

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.05 مليار دولار بتاريخ السابع من فبراير على أن تكون التسوية يوم الثامن فبراير.

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