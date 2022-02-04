زين تؤسس شركة للألعاب الإلكترونية مع "هيرا" باستثمارات 375 مليون ريال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" بالشراكة مع PlayHera وZain eSports تأسيس شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، باستثمارات تصل إلى 375 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث جرى الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض.

وتهدف الشراكة، التي جرى الإعلان عنها الخميس، إلى تعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية، ورعاية المواهب المحلية في أسواق المنطقة عن طريق إيجاد بيئة مواتية لمبدعي ومصممي محتوى الرياضة الإلكترونية، و تأهيل صانعي محتوى يتمتعون بالشعبية، وذلك عبر خدمات نوعية ذات جودة سريعة وفائقة التطور، من خلال دمج أحدث التقنيات في هذا المجال، التي ستحقق أفضل نتائجها بفضل اعتمادها على البنية التحية الرقمية لـ "زين" الأقوى والأكثر تفوقاً في خدمات الجيل الخامس (5G)، وستسهم في جذب مزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية إلى منصاتها التفاعلية التي تعدّ مركز ومجتمع ألعابٍ متعدد الميزات.

مادة اعلانية

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، والرئيس التنفيذي لشركة بلاي هيرا نايف ملاعب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية": "نسعد في زين بمواكبة احتياجات جيلنا الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة، خاصة أنه يعدّ جيلاً متطوراً ويتقن استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحديثة في عالم الرياضات الإلكترونية".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ"بلاي هيرا": نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستمكننا من تقديم خدماتنا وعروضنا المميزة للاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل البطولات والألعاب السحابية والمحتوى الحصري والمتاجر الإلكترونية، ونفخر بكوننا منصة سعودية وصلت للعالمية ولدينا وجود وحضور في الأسواق الرئيسة مثل اليابان التي تعدّ مهد الرياضات الإلكترونية".

وأضاف: سنواصل العمل على تشجيع الأفراد والشركات للدخول في هذا المجال والاستفادة من منصة بلاي هيرا كبوابة رئيسة لصناعة الرياضات الإلكترونية.

بدوره أشار الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع إستراتيجية المجموعة في ضخ الاستثمارات النوعية التي تعود بأفضل النتائج على جميع الأطراف، سواء على القطاع أم الشركات أم العملاء.

يذكر أن بلاي هيرا -التي تمتلك حالياً 150 ألف لاعب نشط على منصتها- تطمح إلى توسيع حضورها على المستويين الإقليمي والدولي لتكون منصة رائدة في مجال الألعاب الإلكترونية وتقديم خدماتها لكل المهتمين من أفراد وشركات، وستُمكّن هذه الاتفاقية الحصرية من زيادة نمو قيمة بلاي هيرا في المنطقة، لتقديم خدماتٍ ذات قيمة مضافة للاعبين مثل البطولات، والألعاب السحابية، والمحتوى الحصري الترفيهي، والمتاجر الإلكترونية، كما أنها ستوفر بوابة لدخول هذه الصناعة للرعاة والمستثمرين.