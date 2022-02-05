في الحرب مع الصين.. بايدن يمدد الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية                  

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مرسوما يمدد بموجبه لأربع سنوات العمل برسوم جمركية على الألواح الشمسية التي كان قد فرضها في البداية سلفه دونالد ترمب لحماية الصناعيين الأميركيين الذين يواجهون منافسة شديدة من الصين خصوصا.

وكانت هذه الرسوم الإضافية التي فُرضت في كانون الثاني/يناير 2018 بمثابة بداية لسلسلة من الإجراءات الحمائية التي أدت إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع شركائهما التجاريين الرئيسيين.

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وقال بايدن "أعتقد أن تمديدا لهذا الإجراء الوقائي سيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية أكثر" مما سينتج عنه من تكاليف.

بلغت الرسوم الجمركية الأميركية على الألواح الشمسية في البداية 30% في السنة الأولى قبل أن تنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية كل عام على مدى أربع سنوات.

وكان مقررا أن تنتهي مدة الرسوم هذا الأسبوع. لكن الكثير من الشركات المصنعة الأميركية طلبت تمديدها بحجة أنها لا تزال ضرورية لدعم الصناعة الوطنية التي استطاعت استعادة قوتها في مواجهة المنافسة الأجنبية.

وتعتزم إدارة بايدن أيضا تعزيز الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

في المقابل قررت إدارة بايدن مضاعفة كمية الألواح الشمسية التي يمكن أن تدخل البلاد دون رسوم جمركية، وأعلنت أنها ستبدأ محادثات مع كندا والمكسيك للنظر في زيادة الواردات من هذين الشريكين.