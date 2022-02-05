مصر.. 42 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج في يناير
إتاحة شراء وثيقة الحوادث الشخصية.. 100 ألف جنيه كحد أقصى بحالة الوفاة
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن مجمعة التأمين الاختياري على المصريين المقيمين بالخارج، أصدرت نحو 42.6 ألف وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج خلال شهر يناير الماضي، وهو الشهر الأول لتطبيق الوثيقة، بحجم أقساط بلغ نحو 4.5 مليون جنيه.
ووفق تصريحات، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار رضا عبد المعطي، فإنه يتم إتاحة شراء وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة - عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.
وأوضح أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج في حادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تتحمل المجمعة، التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
وأشار "عبد المعطي"، إلى ضرورة أن يلتزم العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، بسرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال 7 أيام من تاريخه بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين فى الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
-
النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات.. برنت يتخطى 93 دولاراأسعار الخام تواصل الصعود للأسبوع السابع طاقة
-
بعد خسائر قوية.. أسهم "السوشيال ميديا" تستعيد بريقها في وول ستريتأمازون تحقق نتائج إيجابية في ختام أسبوع متقلب لشركات التكنولوجيا الكبيرة أسواق المال
-
تونس تطرح اكتتابا عاما لتغطية جزء من احتياجات ميزانية 2022الحكومة تسعى إلى برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر اقتصاد