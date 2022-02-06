الخردة أحدث الحلول في لبنان.. بيعها لتركيا بـ 100 مليون دولار سنويا

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الأحد إن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية بحسب "رويترز".

وأضاف سلام أن الإجراء التركي سيؤمن للبنان 100 مليون دولار سنويا موضحا أن القرار اُتخذ خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

مادة اعلانية

تحاول الحكومة اللبنانية لملمة جراح الاقتصاد المنهار، فقد اقترح مسؤولون في لبنان، طريقة لسد فجوة كبيرة في النظام المالي قد تجعل المودعين يدفعون الفاتورة بدلا من البنوك أو الدولة.

تسعى الخطة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى إحياء النظام المصرفي من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بأسعار تمحو جزءاً كبير من قيمتها.