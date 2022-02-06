.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الخردة أحدث الحلول في لبنان.. بيعها لتركيا بـ 100 مليون دولار سنويا

  • الخط
اقتصاد لبنان مناسبة
بيروت
لبنان

الخردة أحدث الحلول في لبنان.. بيعها لتركيا بـ 100 مليون دولار سنويا

وزير: تركيا ترفع الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الأحد إن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية بحسب "رويترز".

وأضاف سلام أن الإجراء التركي سيؤمن للبنان 100 مليون دولار سنويا موضحا أن القرار اُتخذ خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

تحاول الحكومة اللبنانية لملمة جراح الاقتصاد المنهار، فقد اقترح مسؤولون في لبنان، طريقة لسد فجوة كبيرة في النظام المالي قد تجعل المودعين يدفعون الفاتورة بدلا من البنوك أو الدولة.

تسعى الخطة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى إحياء النظام المصرفي من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بأسعار تمحو جزءاً كبير من قيمتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي على أطراف مدغل الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي على أطراف مدغل
اكتشف المزيد