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السعودية.. طرح مشروع البيوت الاجتماعية لذوي الإعاقة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

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اقتصاد السعودية

السعودية.. طرح مشروع البيوت الاجتماعية لذوي الإعاقة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

يشمل المشروع توفيـر 150 وحدة سكنية فـي مدينتي الرياض وجدة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، عن استكمال وبدعم من المركز الوطني للتخصيص جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروع البيـوت الاجتماعية والذي سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفـق نموذج (الشراء - التمويل - الصيانة - التشغيل - التحويل).

ودعت الوزارة المهتمين بالاستثمار في هذا المشروع إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص للاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم وثيقـة طلب إبداء الرغبة حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022.

يشمل المشروع توفير 150 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة لخدمة 559 شخصا من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة ممن لا عائل لهم وغير القادرين على الاستقلال والعمل، حيث سيتم احـترام أسلوب حياتهم وتفضيلاتهم الشخصية أثناء تقديم الخدمات الاجتماعيـة لهم في منهج "مرتكز على الشخص" ويساهم في تحسين حياتهم.

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ويأتي هذا المشروع فـي إطار مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات بشكل مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشرافها.

وجاء ذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، حيث أنهت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص دراسة تطوير البرامج الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مـن ذوي الظروف الخاصة وفقا لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن تحقيق دمجهم مع المجتمع في وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لهم.

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