اقتصاد مصر
مسؤول: مصر تزرع 3.62 مليون فدان قمحا في الموسم الحالي
المساحة المزروعة قد تزيد قليلا خلال الفترة القادمة لكنها لن تتجاوز 3.7 مليون فدان
قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لرويترز السبت إن مصر زرعت 3.62 مليون فدان قمحا، وهي الأكبر على الإطلاق، في الموسم الحالي 2022.
وأضاف عباس الشناوي المسؤول بالوزارة أن المساحة المزروعة قد تزيد قليلا خلال الفترة القادمة، لكنها لن تتجاوز 3.7 مليون فدان.
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يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني.
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