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وزير الموارد البشرية السعودي: نعتمد على المواطنين قبل الاستقدام من الخارج

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اقتصاد السعودية

وزير الموارد البشرية السعودي: نعتمد على المواطنين قبل الاستقدام من الخارج

قال إن الوصول بنسبة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية لـ50% يعتبر طموحا كبيرا

دبي - العربية.نت

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، إن المملكة تعتمد على المواطنين قبل استقدام كفاءات من الخارج، حيث لا يمكن أن تقوم أي صناعة دون موارد بشرية متميزة.

وأضاف الراجحي في كلمة له خلال إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، أن الوصول بنسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية إلى 50% يعتبر طموحًا كبيرًا جدًّا.

وأكد أنه من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية يمكن تهيئة وتأهيل الموظفين للقطاع.

وأشار الراجحي إلى أن إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية عمل وحدة استشراف للعرض والطلب، حيث إن هناك تحديا لمعرفة ما يطلبه سوق العمل، وما يجب أن يكون العرض من قبل مؤسسات التعليم.

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