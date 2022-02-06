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"التجارة" السعودية: منح 45 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد في2021

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وزارة التجارة السعودية 2021
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اقتصاد السعودية

"التجارة" السعودية: منح 45 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد في2021

أصدرت 254 رخصة منذ بدء السماح بالتصدير والأسمنت

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة التجارة السعودية إنها أصدرت 45 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد خلال 2021.

وأوضحت الوزارة، أن عدد رخص الحديد الصادرة بلغ 26 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الأسمنت 19 رخصة.

وأضافت أنها أصدرت 254 رخصة منذ بدء السماح بالتصدير والأسمنت، منها 150 رخصة للحديد، و104 رخص للأسمنت، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبينت الوزارة أن إصدار التراخيص يأتي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة، والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.

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