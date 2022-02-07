إطلاق المرحلة الأولى من مدرسة مسك لرواد الأعمال في السعودية

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامجها "مدرسة مسك لرواد الأعمال" بهدف تمكين رواد الأعمال الصاعدين من المهارات الأساسية لريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة في سوق عمل اليوم.

ويأتي إطلاق المدرسة في إطار مجموعة برامج "مسك الريادة" التي تقدم إلى رواد الأعمال الصاعدين؛ لتمكينهم من شق طريقهم إلى سوق ريادة الأعمال بكفاءة وفعالية.

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ويطرح البرنامج على قائمته عددًا من مسارات التعلم لرواد الأعمال الناشئين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي على رأس مسارات التعلم مسار "التحقُّق من السوق" لتمكين المتدرب من تحديد مدى توافق مشروعه التجاري مع الاحتياج القائم في السوق وشريحة العملاء المستهدفين و"تكوين الفريق" لمساعدة المتدرب في تكوين الفريق التأسيسي وتعريف الأدوار والمسؤوليات، و"التمويل" للتعرُّف على أشكال التمويل المتاحة واختيار الشكل الأنسب للمشروع.

ويتضمن البرنامج حزمة من الدورات وورش العمل يقدمها عدد من رواد الأعمال البارزين، حيث يطرح البرنامج دورة "التحقُّق من السوق" يقدمها الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة مرسول أيمن السند، وأحد مؤسسي شركة صبّار أفنان الشربيني، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تمارا عبدالمجيد الصيخان.

ويقدم دورة "فريق العمل" كل من: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترجمة نور الحسن، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة يونيفونيك أحمد حمدان، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ساري محمد الدوسري.

كما يقدم دورة "التمويل": الشريك الاستثماري في شركة أوتلايرز فنتشر كابيتال سارة الصالح، والمؤسس والشريك الإداري لشركة نما فنتشرز محمد الزعبي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سدو كابيتال قصي السيف.

وتأتي هذه الدورات جنبًا إلى جنب مع برنامج "سبارك"، الذي يضع المتعلمين على صلة مباشرة بنخبة من رواد الأعمال الناجحين، بهدف صناعة جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

وأكدت "مسك" أن برنامج مدرسة مسك لرواد الأعمال يستلهم تصميمه من أفضل التجارب العالمية لإلهام جيل الشباب الريادي وتمكينهم من خَوْض تجارب الريادة، ليكونوا قادة المستقبل في سوق المشاريع الناشئة؛ من خلال رَفْدهم بالأدوات والمهارات اللازمة، ومَنْحهم الجُرْأة على بَدْء رحلة ناجحة في عالم ريادة الأعمال.

وذكرت أن برنامج "سبارك" مسار سريع لنقل الرائد من نقطة الانطلاقة إلى نقطة العرض التقديمي للمشروع الريادي؛ بالاستفادة من خبرات مجموعة من الرياديين العالميين، وهو في الآن ذاته منافسة ريادية تؤهل عشرة من المتنافسين لتسويق مشاريعهم أمام لجنة من الحُكَّام، يَنْتُج عنها خمسة من الفائزين بدعم مالي من شركة "نيوم"، ومساحات عمل من هيئة "منشآت"، وصلات رفيعة المستوى مع مجتمع ريادة الأعمال.

وقالت "مسك"، إن البرنامج يتميز بعَقْد مساراته التعليمية بالكامل عن بُعْد، إضافة إلى مَنْح مجموعة من الجوائز التمكينية لرواد الأعمال المتميزين، وفتْح أبواب للتواصل مع مجتمع "خريجي مسك".