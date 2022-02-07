العراق يتوقع إنتاج 3 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي

قال وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يصل إنتاج القمح المحلي إلى ثلاثة ملايين طن في الموسم الحالي، وهو أقل من الموسم السابق.

وأوضح الخفاجي لوكالة "رويترز" أن ذلك يرجع إلى "تخفيض الخطة الزراعية الشتوية بمقدار النصف".

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ويعد العراق مستوردا رئيسيا للحبوب في الشرق الأوسط، ويحتاج إلى ما يتراوح بين 4.5 و5 ملايين طن سنويا لإمداد برنامجه الضخم لدعم الغذاء.

وكان وزير الزراعة العراقي، أعلن العام الماضي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام الثالث على التوالي.

وقال في تصريحات صحافية: "حققنا الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة (القمح)، ونتوقع أن يصل الإنتاج إلى 4 ملايين طن في 2021".

وتشتري الحكومة محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويعتبر 2021 العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه العراق الاكتفاء الذاتي، إذ بلغ الإنتاج أكثر من 4.5 مليون طن عام 2020، و4.7 مليون طن في 2019.