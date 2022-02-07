موديز تمنح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفA1 مع نظرة مستقرة
الوكالة: تصنيف PIF يعكس أساسيات ائتمان قوية جداً
منحت وكالة "موديز" صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تصنيف A1 مع نظرة مستقرة.
وقالت "موديز" إن تصنيف PIF يعكس أساسيات ائتمان قوية جداً، وإنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، مشيرة إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.
كما أكدت "موديز" أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بوضعية سيولة ممتازة بأصول نقدية تقارب 45 مليار دولار.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020.
وأضافت موديز أن PIF له دور أساسي في وصول السعودية إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2060.
يذكر أن وكالة "فيتش" كانت هي الأخرى قد منحت تصنيفا ائتمانيا عند (A) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة، وهو ما يعطي دعما قويا لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.
وقالت إنها تتوقع أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة بشكل تدريجي أسواق الدين الدولية، بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة أثناء مرحلة النمو لعملياته.
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