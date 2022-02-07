الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع بفعل أزمات سلاسل التوريد
نزل 0.3% في ديسمبر على أساس شهري
أفادت بيانات رسمية اليوم الاثنين، بأن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في ديسمبر الماضي، حيث تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا في أواخر العام 2021 بفعل أزمات في سلاسل التوريد.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، إن الإنتاج الصناعي في البلاد نزل 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3% في قراءة معدلة بالزيادة لنوفمبر الماضي.
وكان استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" أشار إلى زيادة 0.4% في ديسمبر 2021.
يشار إلى أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وأوضح مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الناتج الصناعي ارتفع 2.8% على أساس شهري بعد انخفاضه 0.5% في سبتمبر في قراءة معدلة.
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