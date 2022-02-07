"الزكاة والضريبة" السعودية تطلق تطبيقها الجديد "زاتكا"

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، السعودية، تطبيقها الجديد للهواتف الذكية "زاتكا"، الذي يتضمن عددًا من الخدمات التي تساعد المكلفين على القيام بخدماتهم بشكل ذاتي وسريع، وتسهيلها باستخدام وسائل رقمية متقدمة تعكس التطور الذي تعيشه المملكة، إضافةً إلى تسهيل تجربة العملاء ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة، عبر حلول رقمية تضمن السرعة والكفاءة.

وقالت الهيئة، إنه اتساقًا مع تركيزها على تطوير خدماتها الإلكترونية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، يأتي هذا التطبيق مساندًا للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، الذي يوفر عددًا من الخدمات للمنشآت والأفراد.

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ومن أبرز هذه الخدمات خدمة "الإفصاح عن العقود"، لرفع عقود المصروفات الأهلية الخاصة بالمكلفين والمبرمة مع الأطراف الأخرى، لتسهيل وتسريع تنفيذ جميع الخدمات المقدمة، وخدمة "تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية"، التي تتيح تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة لفترة مالية محدودة في موعد محدد عبر البوابة لجميع المكلّفين المسجّلين، والإقرارات الضريبية للمنشآت، والإفصاح عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة، إضافةً إلى خدمة "فوض"، التي تتيح تفويض المنشآت للمكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي يُتعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها آلياً، وغيرها من الخدمات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال نائب المحافظ للأنظمة التقنية والرقمية المهندس حجر البدراني،" إنه يأتي لإثراء تجربة المكلفين وتسهيل مهامهم في الحصول على خدمة سريعة تتواكب مع التحول الرقمي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وأضاف: "استندنا في تطبيق "زاتكا" على ثلاثة مبادئ رئيسة، هي: السهولة والسرعة والكفاءة، كما استخدمنا أدوات رقمية مكنتنا من تصميمه بشكل واضح وسهل للجميع، وذلك من لحظة التسجيل إلى تنفيذ الخدمات، مع تحقيق الأمان والموثوقية العالية، لذلك فهو يمثل أحد الحلول التقنية المتقدمة التي توفر لجميع مكلفي وعملاء الهيئة تجربة غنية من خلال ميزات مهمة وبسيطة وذكية.

من جانبه، قال مدير مشروع تطبيق "زاتكا"، المهندس عبد الله المدني: إن التطبيق هو أسلوب جديد لمنظومة إلكترونية تُقدِم فيها الهيئة الخدمات عبر بيئة خدمية تفاعلية متكاملة تستهدف مكلفي الهيئة وعملائها، ويهدف إلى تحقيق رضا المستخدمين وتحقيق تطلعاتهم في عصر الرقمنة والسرعة، وهو خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، ليكون مظلة تجمع كل خدمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منصة واحدة وفقًا لأعلى المعايير التقنية الحديثة".

وأضاف أنه يحتوي على العشرات من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية، التي تساعد المكلفين على القيام بجميع معاملاتهم، وتسهل على الهيئة خدمتهم أينما كانوا، تتمثل أبرزها في تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية، وتسجيل المنشآت والمؤسسات، وكذلك تقديم الاعتراضات، واستعراض الشهادات الزكوية والضريبية.

وأوضح أن التطبيق يُتيح للمكلفين الاستعلام عن عمليات السداد بدلاً من زيارة فروع الهيئة، لتوفير الوقت والجهد، إضافة إلى الاطلاع على كشف حساب المكلف وتفويض المكاتب المحاسبية المعتمدة، إلى جانب عدد من الخدمات الجمركية مثل التعريفة الجمركية، وخدمة البيان الجمركي.

وأشار إلى أن من أبرز مزايا التطبيق هي خاصية الدفع الإلكتروني التي تساعد على عملية إتمام تنفيذ الخدمات بموثوقية وآمن، ولفت المدني النظر إلى أهمية أن يستفيد جميع المكلفين من قطاع الأعمال من الخدمات التي يوفرها تطبيقها الجديد.

كما أوضح المدني أن الهيئة أطلقت اليوم بالتزامن مع إطلاق التطبيق، الدليل الإرشادي للخدمات الإلكترونية التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.