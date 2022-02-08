البحرين: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال لـ624 مليون دولار بنهاية 2021

نقلت وزارة المالية البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قوله إن بيانات أولية تظهر ارتفاع أصوله إلى 624 مليون دولار بنهاية عام 2021.

وأضاف مجلس احتياطي الأجيال القادمة أن الصندوق تمكن من تسجيل ارتفاع بقيمة 151 مليون دولار أميركي في أصوله بنسبة 32%، منذ أن تم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أميركي في يونيو 2020 لدعم ميزاينة الدولة للتعامل مع التداعيات المالية الطارئة نتيجة جائحة فيروس كورونا.

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كان الصندوق قد بدأ عام 2020 بأصول تقدر بـ 917.8 مليون دولار، وتم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار بعد صدور المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من تداعيات جائحة "كوفيد -19" ودعماً للجهود الوطنية للتصدي للجائحة الاستثنائية.

كما سجل الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أرباحا ودخلا شاملا آخر بقيمة 43.9 مليون دولار، مع تحقيق عائد سنوي على متوسط الاستثمارات بنسبة 6.83%.

وفي نهاية 2020، تم تسجيل إجمالي أصول تحت الإدارة بقيمة 520.9 مليون دولار.