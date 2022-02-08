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العجز التجاري الأميركي يرتفع في 2021 لأعلى مستوى على الإطلاق 

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أحد الموانئ الأميركية
أحد الموانئ الأميركية
اقتصاد أميركا

العجز التجاري الأميركي يرتفع في 2021 لأعلى مستوى على الإطلاق

نسبة العجز صعدت 27% العام الماضي

واشنطن -رويترز

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اتسع العجز التجاري في الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول مع ارتفاع الواردات، ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري ارتفع 1.8% إلى 80.7 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وتم تعديل بيانات نوفمبر/ تشرين الثاني بالخفض ليبلغ العجز 79.3 مليار دولار، بدلا من 80.2 مليار دولار في البيانات السابقة.

كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز عجزا قدره 83 مليار دولار.

وقفز العجز 27% في 2021 بأكمله إلى 859.1 مليار دولار، وذلك أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وجاء مقارنة مع عجز بلغ 676.7 مليار دولار في 2020.

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