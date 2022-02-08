المركزي الأوروبي: لا حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية والتضخم سينخفض

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاثنين إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو، لأن التضخم من المنتظر أن يتراجع وقد يستقر حول 2%.

ومشيرا إلى مخاطر متزايدة للتضخم، فتح المركزي الأوروبي الباب الأسبوع الماضي أمام زيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق في 2022، وقال إن اجتماعه في العاشر من مارس/آذار سيكون حاسما في تقرير مدى السرعة التي سينهي بها برنامجه لشراء السندات المستمر منذ أمد طويل، وهو حجز زاوية في جهوده للتحفيز.

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لكن لاغارد بدت أكثر حذرا الاثنين، مجادلة بأن التضخم المرتفع من غير المرجح أن يصبح مترسخا ومشيرة إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة، وهي أكبر محرك للتضخم، من المرجح أن تعمل على تقييد زيادات الأسعار لأنها تقلص القدرة الشرائية للأسر.

وأبلغت لاغارد جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي "الفرص تزايدت بأن التضخم سيستقر عند المستوى الذي نستهدفه... لا توجد أي إشارات إلى أن التضخم سيكون مستداما ومرتفعا بشكل كبير عن هدفنا للأجل المتوسط وهو ما سيتطلب تشديدا بخطى معتدلة".

وعلى الرغم من تكرارها القول بأن مخاطر التضخم تسير في "اتجاه صعودي"، قالت لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو لا يعاني من نوع التضخم المفرط الذي يعانيه آخرون.