المركزي البحريني يضيف نماذج أعمال مبتكرة لتمويل المنتجات الاستهلاكية

أصدر مصرف البحرين المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديلات على مجلد التوجيهات الخامس (الفئة 3: شركات التمويل) لإضافة نماذج أعمال جديدة ومبتكرة لشركات التمويل للمنتجات الاستهلاكية.

وأوضح المركزي في بيان، أن ذلك ضمن الأنشطة الائتمانية قصيرة الأجل، لتتواكب مع التطورات في بيئة الأعمال واحتياجات المستهلك للخدمات المالية.

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وتساهم هذه التعديلات في تسهيل دخول شركات جديدة إلى السوق في هذا المجال مثل المنصات عبر الإنترنت التي تقدم التمويل قصير الأجل "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL).

وتوفر التغييرات التي تم إجراؤها في مجلد توجيهات المصرف التعديلات الرئيسية التالية لهذه الفئة من شركات التمويل، تخفيف القيود على نسبة الملكية للمسيطرين Controllers؛ وهيكل إداري مناسب لتلبية نماذج الأعمال القائمة على التكنولوجيا؛ ورأس مال يعتمد على طبيعة وحجم العمليات ولا ينطبق عليهم الحد الأدنى لرأس المال البالغ خمسة ملايين دينار بحريني كما هو الحال لشركات التمويل الحالية.

وقالت مديرة وحدة السياسات الرقابية في البنك شيرين عبدالكريم السيد، إن التعديلات التي أدخلت على مجلد توجيهات المصرف تغطي نماذج الأعمال المبتكرة باستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتقديم القروض الاستهلاكية الصغيرة القيمة والموجهة الى توفير التمويل وخاصة للشركات المتوسطة والصغيرة والأفراد.

وتوقعت شرين، أن يستفيد المستهلكون والشركات الصغيرة من نماذج الأعمال الجديدة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من التعديلات التي أجراها المصرف مؤخراً على الإطار التنظيمي لمجلد التوجيهات وكافة الأنظمة الحاكمة للخدمات المالية المرخص لها، لتواكب التطور الذي تشهده الصناعة وخصوصا في مجال التقنيات المالية (الفنتك).